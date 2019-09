Maxifolk viert tiende verjaardag CDR

25 september 2019

vzw ‘t Is Folk! Organiseert op zaterdag 28 september de tiende editie van Maxifolk op het Kerelsplein. Het folkfestival wordt om 16.30 uur geopend door de Ierse singersongwriter JP Kallio. Ook op de affiche staan het Britse PerKelt die pagan speedfolk brengt, het Ierse Sliotar, de folkrock van Blunt en Et Encore sluit de optredens af. Maxifolk vindt plaats op het Kerelsplein waar iedereen welkom is vanaf 15.30 uur. Tickets kosten 25 euro in voorverkoop en kunnen besteld worden via 0486/34.57.73. Aan de deur betaal je 35 euro. Vrijetijdspassers zijn welkom aan de helft van de prijs. Meer op www.maxifolk.be.