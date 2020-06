Mathias richt eerste online marktplaats voor mondmaskers op: “Het moet dé plek worden voor wie mondmaskers zoekt” Charlotte Degezelle

07 juni 2020

15u14 0 Roeselare Mathias Noyez (23) richtte met Mathias Noyez (23) richtte met https://www.goedkopemondmaskers.be/ de eerste online marktplaats op voor Belgische en Nederlandse bedrijven die mondmaskers verkopen. Hiermee wil hij ook kleinere spelers op de mondmaskermarkt de kans geven om online aan hun trekken te komen, maar bovenal wil hij z’n website uitbouwen tot de beste plek voor wie op zoek is naar mondmaskers.

Mathias Noyez is in het dagelijkse leven aan de slag als SEO specialist wat inhoudt dat hij een expert is in het beter doen scoren van websites in Google. “Zo ken ik ook verschillende tools die aangeven welke woorden voor veel trafiek zorgen op Google. Bij het begin van de coronacrisis stelde ik zo vast dat er meer en meer zoekverkeer was naar mondmaskers”, vertelt Mathias.

16.000 bezoekers op één dag

“Als test bouwde ik https://www.goedkopemondmaskers.be/. Dat was aanvankelijk een webshop gevuld met de producten aangeboden door Amazon. De eerste weken constateerde ik dat de site geleidelijk aan meer bezoekers kreeg, maar na de eerste veiligheidsraad over de geleidelijke afbouw van de coronamaatregelen explodeerde dat cijfer. De boodschap dat mondmaskers werden aangeraden, zorgde ervoor dat ik plots tot 16.000 bezoekers op één dag registreerde op de shop en de verkoop ging ook pijlsnel de hoogte in wat me een mooi bedrag aan commissies opleverde.”

Maar na een periode van schaarste zijn mondmaskers op vandaag quasi overal verkrijgbaar. “Je vindt ze in de supermarkt, in grote webwinkels,… Daardoor daalde de interesse in de webshop en daar speelde ik op in door de webshop om te turnen tot de eerste marktplaats voor Belgische en Nederlandse bedrijven die mondmaskers verkopen”, aldus Mathias. “Verkopers van mondmaskers kunnen er zich momenteel gratis aansluiten. Er zijn veel kleine en lokale aanbieders van mondmaskers, van start-ups tot naaiateliers. Voor hen is het niet zo evident om online echt aan de bak te komen en met m’n marktplaats wil ik hen wel de kans geven om te kunnen opboksen tegen de grote, gekende namen. Tot nu toe sloten er zich al zes verkopers aan, maar de komende dagen en weken wil ik hier volop op inzetten. Ik hoop om op termijn een 100-tal aanbieders te kunnen verenigen en zo online de beste plek te worden voor wie op zoek is naar mondmaskers.”

Geïnteresseerde verkopers van mondmaskers kunnen Mathias contacteren via mathias@toels.be.