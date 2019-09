Martha viert 102de verjaardag in rusthuis Vincenthove SVR

18 september 2019

Martha Van Coillie heeft woensdag haar 102de verjaardag gevierd in rusthuis Vincenthove. De kranige eeuwelinge werd op 18 september 1917 geboren in het Nederlandse Ermelo, waar haar ouders verbleven tijdens de Eerste Wereldoorlog. Na de oorlog keerde het gezin terug naar Roeselare. Tijdens de Tweede Wereldoorlog trouwde Martha met apotheker Frans Denys. Het koppel bleef kinderloos, maar met twaalf broers en zussen heeft Martha heel wat neefjes en nichtjes. Verder was Martha lange tijd voorzitster van de Roeselaarse middenstandsvrouwen. Na de dood van haar man in 2000 bleef ze nog tot haar 98ste alleen thuis wonen in de Knapenstraat, weliswaar met wat hulp van haar trouwe buren, neven en nichten. Sinds 2015 verblijft ze in Vincenthove.