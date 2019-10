Marnixring haalt Puigdemont naar Fabriekspand CDR

07 oktober 2019

Marnixring Adriaen Willaert richt de spots op dinsdagavond 15 oktober op Europa. Onder de noemer ‘Wat met Europa? De visie van…’ halen ze de Catalaanse politicus Carles Puigdemont, Europees parlementslid Geert Bourgeois en Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder van Voka naar het Fabriekspand. Maertens zal een voordracht geven over ondernemen in Europa, Bourgeois over ‘De staat (van) Vlaanderen in Europa’ en Puigdemont zal een reeks voorstellen lanceren om Europa te vernieuwen. Aansluitend is er een vragenronde gemodereerd door Karl Drabbe. De avond start om 20 uur, maar iedereen is vanaf 18.45 uur welkom in het Fabriekspand. Na afloop is er nog een receptie en netwerkmoment. Tickets kosten 39 euro en zijn te verkrijgen via de leden van de Marnixring of www.eventbrite.be.