Marnixring Cecilia Callebert Roeselare boven de doopvont

10 juli 2019

Roeselare is een Marnixring rijker. Enkele ondernemende vrouwen namen samen het initiatief om de Marnixring op te richten. De Marnixring is een serviceclub binnen de Vlaamse Beweging, een verzamelterm voor het geheel van verenigingen en personen die zich richten op de emancipatie van het Vlaamse volk ”, duidt Stevie Rinnaert. “Met de Marnixring stellen wij ons tot doel de Nederlandse taal- en cultuurgemeenschap te dienen. We staan los van enige politieke of religieuze overtuiging.” De dames kozen voorlopig voor de naam Cecilia Callebert om hun Marnixring te onderscheiden van andere. “Cecilia Callebert is een van de weinige vrouwelijke Vlaamse componisten uit het begin van de twintigste eeuw. Toen ze in 1892 in Roeselare kwam wonen, speelde ze al op twaalfjarige leeftijd werk van Chopin, von Weber en Moszkowski.” Het restaurant Weinbeisserei zal dienst doen als ontmoetingsplaats voor de serviceclub die er maandelijks zal bijeenkomen. Dit gaat altijd gepaard met een driegangenmenu en een boeiende spreker. Daarnaast zetten de dames zich ook in voor het goede doel.