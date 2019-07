Marleen Dujardin aangesteld als directeur De Bever CDR

03 juli 2019

De zomervakantie is nog maar net gestart, maar toch komt er nog nieuws vanuit scholengroep Arkorum. Nadat Joost Balduck in mei besliste omwille van persoonlijke redenen om de functie van directeur niet meer uit te voeren vanaf het schooljaar 2012-2020, is zijn opvolger nu bekend. De voorzitter en de raad van bestuur van scholengroep Arkorum hebben Marleen Dujardin aangesteld als directeur binnen het directieteam van De Bever. “Marleen werkte vele jaren als leerkracht binnen De Bever en was de laatste jaren beleidsondersteuner”, laat directeur Jan Vervaecke weten in een schrijven aan de ouders. “Ze kent de school door en door en de samenwerking liep voortreffelijk. Ik wens mijn ‘nieuwe’ collega van harte welkom in het directieteam.”