Marktkramers terug in Roeselare, na twee maanden pauze. “Dit voelt als eerste schooldag: leuk, maar onwennig” Charlotte Degezelle

19 mei 2020

12u48 4 Roeselare De eerste Roeselaarse dinsdagmarkt sinds de versoepeling van de coronamaatregelen is vlot verlopen en bleef rustig. Enkel aan het vis- en kippenkraam vormden zich lange rijen. Voor de marktkramers was het wennen na een pauze van twee maanden. “Even was ik bang dat ik de stiel verleerd zou zijn”, zegt Dirk Vandamme.

De wekelijkse dinsdagmarkt is voor veel mensen een niet te missen uitstap. De marktkramers toveren elke week de Roeselaarse marktpleinen om tot één grote buurtwinkel. Maar de voorbije weken gooide de coronacrisis roet in het eten en bleven de marktkramers verplicht in hun kot. Vorige week besliste de Nationale Veiligheidsraad dat markten met minder dan 50 kraampjes opnieuw kunnen worden geopend onder strikte voorwaarden over sociale afstand en hygiëne. Stad Roeselare had al een plan van aanpak klaar en na overleg met de marktraad beslisten ze vorige week dat de helft van de geabonneerde marktkramers, een mix van de food en de non-food, de ene week en de andere helft de week er op hun waren mag uitstallen.

Net eerste schooldag

Dinsdagochtend was het wat zoeken, zowel voor de klanten als de marktkramers. Die zijn het niet gewoon om een mondmasker of gezichtsscherm te dragen, terwijl de bezoekers toch even vreemd opkeken toen ze onder meer een vaste route moesten volgen. “Het is onwennig”, getuigt marktkramer Dirk Vandamme. “Het voelde echt als de eerste schooldag. Je bent blij om je ‘vriendjes’ terug te zien, maar tegelijkertijd ook bang dat je de stiel verleerd bent. We hebben gelukkig een rustige start genomen. Het is als leren lopen. We kunnen maar stap per stap terug naar het normale. Een stormloop was het slechtst mogelijke scenario geweest, want het is maar net door die massa te vermijden dat er verdere versoepeling van de maatregelen mogelijk is. Maar de aanpak hier in Roeselare is goed. Niet alle marktkramers mogen aanwezig zijn, maar er is gezorgd voor een gevarieerde en evenwichtige markt. Ik heb ook de indruk dat de klanten zich op hun gemak voelen. Het feit dat weinigen ervoor kiezen om een mondmasker te dragen toont dat aan.”

Goeie aanpak

“Ik vind het toch wel een heel andere manier van werken”, pikt Dirk ’s collega Theo Govaerts in. “Het sociaal contact is een pak minder. Dat het zo rustig zou zijn had ik verwacht, maar ik hoop alleen dat de verkoop op kan tegen de hinderpremie die we krijgen als we thuis blijven. Maar over de aanpak van de stad ben ik vol lof. Nog enkele kleine aanpassingen, zoals het beter aanduiden van het éénrichtingsverkeer, en misschien iets minder brede boulevards, en dan zit het helemaal snor.”

(Lees verder onder de foto’s)

Vlot

Aan amper twee kramen was het aanschuiven geblazen. Zowel aan het viskraam als het kippenkraam op het Polenplein stonden er heel de ochtend ellenlange rijen. “Maar het schuift best vlot. Na amper tien minuten had ik wat ik nodig had”, zegt Stefaan Wybo. “Ik ben geen trouwe marktganger, omdat ik normaalgezien aan het werk ben. Maar momenteel ben ik technisch werkloos. Alles wat we nu mogen is pure luxe, zelfs een bezoekje aan de dinsdagmarkt. We moeten gewoon de klik maken en onze verantwoordelijkheid nemen. Alleen zo komen we er samen door. De stad heeft met haar organisatie van de markt alvast haar deel zeer goed aangepakt.” Ook Cecile Merveillie heeft enkel lof voor de coronaveilige versie van de dinsdagmarkt. “Ik voel me goed en veilig. Er is ruimte en de regels worden opgevolgd. Ik kom tweewekelijks en miste de voorbije weken de markt echt. Hoewel het nu anders is dan voorheen, mogen ze me hier ook in de toekomst verwachten. Ik steun graag onze marktkramers.”