Marktkramers strijken neer in en rond rusthuis De Waterdam: “Zeker tien jaar geleden dat ik nog eens tussen de kramen kuierde” CDR

04 juni 2019

17u16 0

Omdat de bewoners zelf niet meer naar de wekelijkse markt kunnen, haalde De Waterdam dinsdagmiddag de marktkramers naar het rusthuis. Op de parking en binnen in het rusthuis konden de bewoners, hun familie maar ook omwonenden terecht om snoep, bretellen, plantjes, slaapkledij, handtassen, aardbeien,… te kopen. Initiatiefneemster is ergo-animator Lynn Naert. “Ik werk pas sinds vier maanden in De Waterdam. Toen m’n collega’s ontdekten dat ik indertijd de dinsdagmarkt naar rusthuis De Zilverberg haalde, vroegen ze of ik dit ook hier kon organiseren. Direct sprongen alle collega’s op de kar en enkele verkopen zelfs eigengemaakte producten. Zo is er een collega met een eigen zalmrokerij die gerookte zalm aanbiedt en draaide een andere collega, die een opleiding tot slager volgt, speciaal droge worstjes voor vandaag.” Veel bewoners leefden echt toe naar hun dinsdagmarkt aan huis. Odette Vanackere (82) was er één van. “Vroeger ging ik tweewekelijks naar de markt om vooral voedingswaren te kopen”, vertelt ze. “Maar dat is ondertussen zeker tien jaar geleden. Ik vind het dan ook fantastisch dat ik vandaag nog eens tussen de marktkramen kan kuieren. Kopen doe ik niet want eigenlijk heb ik niets nodig. Maar achteraf maak ik wel tijd voor een koffietje. Dat is voor veel marktgangers een traditie. Ik had er vroeger nooit tijd voor want na de inkopen moest ik telkens snel gaan werken. Dat is op vandaag wel anders.”