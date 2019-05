Mario en Laurent nemen deel aan Runball Rally: overdag cruisen in peperdure wagen en ’s avonds genieten van exclusieve feestjes Charlotte Degezelle

27 mei 2019

09u09 0 Roeselare Roeselarenaar Mario Descamps (51) en Laurent Monsieurs (27) uit Emelgem nemen vanaf 8 juni deel aan de Runball Rally, een exclusieve autorally voor luxewagens. Op een week tijd zullen de autofanaten met hun Mercedes C63S AMG Europa doorkruisen, van het Nederlandse Vlissingen en het Spaanse Marbella. “Voor autofanaten als wij wordt het echt niet beter dan dit”, zeggen Mario en Laurent.

Vlissingen, Bazel, Modena, Firenze, Saint-Tropez, Montpellier, Valencia, Madrid en Marbella. Dat zijn de steden waarheen de Runball Rally Mario en Laurent tussen 8 en 15 juni brengt. “De Runball Rally mag je een beetje vergelijken met de Gumball 3000, alleen is het een meer betaalbare versie ervan”, vertelt Laurent. “Jaarlijks trekken een 50-tal exclusieve wagens, waarvan het prijskaartje zelden tot nooit onder de 100.000 euro ligt , dwars door Europa.” “Wij zijn beiden enorme liefhebbers van snelle en exclusieve wagens en leerden mekaar ook kennen door die gezamenlijke passie”, pikt Mario in. “We kwamen ook samen op het idee om deel te nemen aan de Runball Rally. Maar deelnemen kost toch zo’n 3.000 euro, een flinke duit. Maar aangezien de deelnameprijs jaar na jaar stijgt, wilden we niet langer wachten. We sprokkelden de nodige sponsors bijeen wat onze deelname haalbaar maakte en op 8 juni staan we aan de start. We staan nu al te popelen want dit wordt wellicht de mooiste ervaring van ons leven.”

Tussen de Porsches, Ferrari ’s, Lamborghini’s zal ook de Mercedes C63S AMG van Mario en Laurent niet misstaan. “Maar wees gerust dat we gaan kwijlen op de andere deelnemende wagens”, lacht Laurent. “Dat is ook voor een stuk het verhaal van de Runball Rally. Zowel onderweg als in de steden waar overnacht wordt, brengt het event telkens heel wat autoliefhebbers op de been. Voor ons was de keuze qua auto trouwens snel gemaakt Ik ben zelf autodealer en verkoop heel veel AMG. We zijn goed voorbereid en nemen tal van wisselstukken mee. Autopech mag geenszins het einde van de rally betekenen voor ons. De eerste rit wordt een etappe van dik 800 kilometer. Daarna krijgen we telkens gemiddeld 600 kilometer per dag voorgeschoteld. Heel intensief dus. Mario en ik zijn beiden wel gewoon om lange afstanden af te leggen, maar we gaan elk op onze beurt een etappe rijden. Zo kunnen we ook volop genieten van de landschappen en de avondlijke exclusieve feestjes want die horen er natuurlijk ook bij.” “De Runball Rally is geen wedstrijd, geen race”, aldus Mario. “Er zit natuurlijk wel iets van competitie in, maar veelal wordt er in colonne gereden van checkpoint naar checkpoint. Het is al zeker niet de bedoeling de auto kapot te rijden of ons rijbewijs kwijt te spelen. We willen vooral genieten want dit wordt wellicht een unicum in ons leven.”

Wie de avonturen van Mario en Laurent wil volgen kan terecht op de Facebookpagina ‘runball team – lmmotors’.