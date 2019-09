Marieke wil mooiste van België worden Charlotte Degezelle

30 september 2019

10u00 4 Roeselare Marieke Vannieuwenhuyse zet alles op alles om op 11 januari 2020 tot Miss België gekroond te worden. Met haar 27 lentes is ze dan wel de oudste van de 20 finalistes, maar Marieke is ervan overtuigd dat haar maturiteit en levenservaring in haar voordeel kunnen spelen. “Ik weet des te beter wat ik wil in het leven en ga dan ook voluit voor het kroontje”, zegt ze.

Kleine meisjes, grote dromen. De ene droomt ervan om zangeres te worden, de andere kan niet wachten tot haar droomprins langskomt en Marieke Vannieuwenhuyse wou al van jongs af aan Miss België worden. “We bekeken onlangs filmpjes uit de oude doos en ja, toen al liep ik in de tuin rond met een kroontje op m’n hoofd”, lacht Marieke. “Maar om mezelf effectief in te schrijven, moest ik toch een drempel over. Heel veel vriendinnen bleven me maar vragen waarom ik m’n kans niet greep, maar aanvankelijk zag ik het echt niet zitten. Zeker niet om tijdens de finale in bikini te defileren. Hoewel de mensen veelal denken dat ik heel zelfzeker ben, is het net andersom. Uiteindelijk maakte ik de klik, deels omdat ik ook dacht dat ik toch nooit geselecteerd zou worden. Maar kijk, plots ben ik bij de laatste 32 finalisten en ik hoop dan ook dat Miss België me zal helpen om mijn onzekerheid te overwinnen.”

Indien Marieke was blijven twijfelen over haar deelname had ze eigenlijk haar droom aan de kant gezet. Want kandidates voor de titel van het mooiste meisje van het land mogen maximaal 26 jaar zijn. “Ik was effectief 26 toen ik me inschreef”, zegt de blondine. “Ondertussen ben ik 27, maar de organisatie maakt daar geen enkel probleem van. Ze zeiden zelf dat ze graag een iets matuurder meisje willen. Ik ben inderdaad de oudste van de finalistes, maar dat maakt me niet uit. In tegendeel, ik heb mijn studies office management achter de rug, heb een toffe fulltime job als sales advisor bij Delvaux en doe in mijn vrije tijd regelmatig hostessen- en modellenwerk. Ik sta op een punt in m’n leven waar ik echt weet wat ik wil.”

En dat is het kroontje van Miss België 2020.”Als ik iets wil, bijt ik me er echt in vast. Bij de verkiezing van Miss West-Vlaanderen werd ik eerste eredame. Dat was een superervaring, maar toch was ik liever naar huis gegaan met het kroontje en de titel. Voor Miss België wil ik de komende maanden dan ook alle registers opentrekken. Net daarom ging ik in gesprek met mijn werkgever nog voor het Miss België-avontuur begon. Ik werk normaal altijd op zaterdag en zondag, maar dat hebben we weten op te lossen. Ze staan volledig achter me. Zou het niet fantastisch zijn dat een werknemer van het Belgische handtassenmerk Delvaux Miss België wordt? Maar opgemerkt worden, zou ook al mooi zijn. Ik ben gek op fotoshoots en modellenwerk en wil niets liever dan ook hier stappen vooruit in te zetten en aan de slag te kunnen op de catwalk en als showroommodel. Sowieso wordt Miss België hiervoor een zeer interessante leerschool.”

Van 17 tot 24 oktober reist Marieke samen met de andere finalistes af naar Sharm-el-Sheikh. “Daarnaast staan er de komende weken en maanden fotoshoots, ontmoetingen met de sponsors en heel veel repetities op de agenda. Het is wat puzzelen met de agenda maar tot nu toe is het een fantastische ervaring. Nu alleen nog dat kroontje wegkapen op 11 januari in het Plopsa Theater in De Panne.”

Wie Marieke wil steunen om haar droom waar te maken, kan MB 15 sms’en naar 6665.