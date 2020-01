Marieke gaat zaterdag voluit voor kroontje: “Miss België gaat niet enkel om looks, maar zeker en vast ook om inhoud” Charlotte Degezelle

06 januari 2020

10u36 0 Roeselare Marieke Vannieuwenhuyse (27) zet al maanden alles op alles in de hoop om op zaterdag 11 januari tot Miss België 2020 gekroond te worden. Maar ze wil meer zijn dan enkel en alleen het mooiste meisje van ons land. Als ze de titel binnensleept, hoopt ze de verkiezing inhoudelijk op te waarderen. “Ik wil niet alleen ambassadrice zijn van België maar ook van al onze bedrijven want ons land heeft heel wat te bieden”, zegt Marieke gemotiveerd.

Marieke Vannieuwenhuyse is een jongedame met een missie. Na jarenlang twijfelen, besliste ze vorig jaar om eindelijk werk te maken van die kinderdroom en schreef ze zich in voor de verkiezing van Miss België. Onverwachts schopte ze het tot de 32 finalisten en zaterdag wil ze schitteren tijdens de finale. “Het zijn ongelooflijk spannende tijden”, opent Marieke. “De stress heb ik nog onder controle, maar ik vermoed dat die naar het einde van de week toe alleen maar zal stijgen. Vanavond moeten alle finalistes zich aanmelden in De Panne waar we de rest van de week verblijven en van ’s morgens tot ’s avonds gaan repeteren voor de grote galashow. Mijn Miss België-avontuur was tot nu toe een supermooie ervaring. Ik heb een straf netwerk kunnen uitbouwen en kreeg enkele heel mooie opdrachten. Zo liep ik onder meer een modeshow voor Victoria Benelux. Maar het was ook een heel vermoeiende periode doordat ik de verkiezing combineer met m’n fulltime job als sales advisor bij het luxe handtassenmerk Delvaux. Gelukkig was mijn werkgever heel flexibel waardoor ik zelfs in de maand december, toch de drukste shoppingperiode van het jaar, werkelijk alle opdrachten kon bijwonen. Ja, in de toekomst zal ik met een warm hart terugblikken op mijn deelname aan Miss België.”

De herinneringen kunnen alleen maar mooier worden als Marieke er straks ook in slaagt om de titel en het bijhorende kroontje weg te kapen. Maar de concurrentie is groot. “Overal hoor je dat we een heel sterkte groep finalistes zijn en ik gun echt iedereen de overwinning. Maar natuurlijk blijf ik dromen. Ik heb een mooie weg afgelegd en hoop op een mooie plaats, voor mezelf en voor iedereen die me in m’n traject steunde en steunt. Maar het is heel moeilijk om een inschatting te maken. Qua SMS-voting, die toch voor één derde van de punten telt, scoor ik heel goed. Ook m’n inzet voor het goede doel van Miss België, zijnde de minderbegoede kinderen in Cambodja, leverde een heel mooi bedrag op waardoor ik stiekem hoop om uitgeroepen te worden tot Miss Charity. Verder denk ik ook dat m’n doorzettingsvermogen en m’n maturiteit en levenservaring positieve punten kunnen zijn. Maar het blijft afwachten. Ik zet nu alles op alles om straks een mooie show neer te zetten en hoop zeker bij de 20 laatste finalistes te zijn zodat ik aan de volledige verkiezingsshow mag deelnemen. Ondertussen zijn m’n ouders, m’n familie en vrienden nog volop aan het flyeren en het sms’en.”

In 2015 leverde Roeselare met Leylah Alliet nog de eerste eredame van Miss België. Maar wat als Marieke straks effectief wint? “Dan word ik wellicht helemaal gek”, lacht ze. “Maar bovenal wil ik me dan voluit inzetten voor ons land en voor onze bedrijven. Voor mij gaat Miss België niet enkel om looks, maar zeker en vast ook om inhoud. Ik wil niet alleen ambassadrice zijn van België maar ook van al onze bedrijven. Ons land heeft heel wat te bieden en daar ben ik bijzonder trots op. Dankzij m’n deelname zet ik nu al Delvaux op de kaart, maar ik wil in de toekomst graag al onze straffe firma’s in de kijker zetten.”

Marieke steunen in haar strijd om het kroontje kan door MB15 te sms’en naar 6665. De finale van Miss België vindt zaterdag plaats in het Plopsa Theater in De Panne. De show is live te volgen vanaf 20.30 uur op www.hln.be, via Eclips TV en RTL Play Tickets voor het gala zijn ook nog steeds te verkrijgen via www.missbelgium.be.