Maria Eecklo viert 100e verjaardag met glaasje bubbels CDR

30 juli 2019

19u30 0

In woonzorgcentrum De Waterdam is de 100e verjaardag van Maria Eecklo gevierd. Maria werd geboren op 27 juli 1919 in Torhout in een gezin van drie kinderen. In 1948 stapte ze in het huwelijksbootje met Maurice Anne met wie ze in de Weststraat ging wonen. het koppel kreeg één dochter: Christine. Maria werkte onder meer in een groentebedrijf, als poetsvrouw in een klooster en als kapster in een salon in de Noordstraat. Maar na haar huwelijk focuste ze op het huishouden en ook het fijne naaiwerk kon haar bekoren. Ze leest graag tijdschriften en volgt verschillende soaps op televisie. Sinds mei 2013 verblijft Maria in De Waterdam waar ze als stille genieter bijzonder graag gezien is. Nog steeds is ze enorm begaan met haar uiterlijk. Ze spendeert haar tijd graag op haar kamer, maar neemt ook nog deel aan de activiteiten. De topmomenten zijn de bezoekjes van haar dochter en schoonzoon.

Maria is momenteel in Roeselare de 15e eeuwelinge. Twee van hen zijn mannen, de overige 13 zijn allen vrouwen. Zowel schepen Marc Vanwalleghem als schepen Bart Wenes (beiden CD&V) brachten Maria felicitaties over van de Stad, het Zorgbedrijf en het koningshuis.