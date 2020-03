Maria blaast 100 kaarsjes uit: “Nog elke dag op de hometrainer” Sam Vanacker

16u46 0 Roeselare Roeselare is een eeuwelinge rijker. Maria Houthoofd werd precies honderd jaar geleden geboren en werd uitgebreid in de bloemetjes gezet in woon-en zorgcentrum De Waterdam. Om die verjaardag extra in de verf te zetten, werd er een oproep gelanceerd via sociale media naar verjaardagskaartjes en vrijdag sierden zowat honderd kaartjes De Waterdam.

Maria woonde haar hele leven in de Kattenstraat en verblijft pas sinds 2015 in het woon-en zorgcentrum in de Handelsstraat. Ze was gehuwd met Albert Lefevere en samen kregen ze met Josette en Jean Pierre twee kinderen. Albert overleed toen Maria amper zestig was. “Mama pikte de draad weer op en ging met succes alleen door het leven. Zo werd ze al heel vroeg een onafhankelijke vrouw”, vertelt haar zoon Jean Pierre (74). “Altijd heeft ze keihard gewerkt en ze was ook een echte keukenprinses.”

Nog elke dag op de hometrainer

Over de klassieke vraag voor eeuwelingen heeft Maria nagedacht. “Sporten en gezond eten. Daar draait het om. Niet te veel drinken en met mate eten is mijn motto. Ook elke dag een stukje fruit kan geen kwaad. En elke dag een beetje sporten. Ook op mijn honderdste zit ik nog elke dag eventjes op de hometrainer.” Maria heeft ondertussen vier kleinkinderen, acht achterkleinkinderen en zelfs drie achter-achterkleinkinderen.