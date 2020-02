Marcel Vanthilt test nieuwe show uit in Viva Verne CDR

12 februari 2020

09u23 8 Roeselare Sinds Marcel Vanthilt in 2011 en 2014 enkele weken in Roeselare kampeerde voor de programma’s Villa Vanthilt en Hotel M heeft hij een zwak voor de stad. Op zondag 8 maart komt hij nog eens langs.

In Viva Verne in de Kermisstraat 58 doet hij een try-out voor zijn nieuwe show ‘Love is in the air’, een ironisch-relatie-therapeutische tekst- en muzieklitanie samen met Birgit Kersbergen en Leen Diependaele over liefde, perversiteit, de onmogelijkheid, het tomeloze, lust, pijn,... De voorstelling start om 17 uur. Tickets kosten tien euro en zijn verkrijgbaar bij Viva Verne en De lange giraf in de Zuidstraat 7. Wees er snel bij, want het aantal tickets is beperkt. Meer info via henk@vivaverne.be of de Facebookpagina van Viva Verne.