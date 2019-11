Marcel en Maura vieren briljant CDR

14 november 2019

Feest in rusthuis De Waterdam. Marcel Adam (92) en Maura Vlaminck (86) vierden er hun 65ste jubileum. Het koppel leerde elkaar aan het station van Roeselare. Marcel werkte als magazijnier bij de spoorweg en bediende de stations van Moorslede en Zonnebeke. Hiervoor moest hij dagelijks de bus nemen. Maura werkte bij De Lijn. De Vonk sloeg over en in 1954 stapte het koppel in het huwelijksbootje. Ze woonden aanvankelijk in de Molenstraat, maar verhuisden al snel naar de Cichoreistraat. Het koppel kreeg twee kinderen: Magda en Johan. Marcel was jaren klarinettist bij het Gildemuziek. Twee jaar geleden werd Parkinson vastgesteld bij Maura. Sindsdien verblijft ze in De Waterdam, waar Marcel enkele maanden later ook zijn intrek nam.