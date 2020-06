Marc Renier en Rino Vandromme per fiets naar Santiago de Compostella: “Als renners heel Europa doorkruist maar nooit meer gezien dan voorligger. Nu willen we echt genieten” Charlotte Degezelle

18 juni 2020

11u23 0 Roeselare Ex-profrenner Marc Renier (67) en z’n schoonbroer, tevens oud-renner en organisator van de Grote Prijs Jean-Pierre Monseré, Rino Vandromme (68) zijn donderdagochtend aan KOERS. Museum van de Wielersport vertrokken voor een fietstrip van ongeveer een maand richting Santiago de Compostela. “We wilden eigenlijk al op Hemelvaart vertrekken, maar corona strooide roet in het eten”, aldus het sportieve duo.

Fietsen zit in het bloed van Marc Renier en Rino Vandromme en is ook de basis van hun stevige vriendschap. “Ik ben beginnen koersen op m’n vijftiende”, vertelt Rino. “Toen al zijn Marc en ik samen beginnen trainen en daaruit groeide een sterke band. Als jonge renners waren we aan elkaar gewaagd, maar tegelijkertijd gunden we elkaar steeds de overwinningen. Zolang Marc of ik als eerste ergens over de streep kwamen, was het goed. Later werden we ook schoonbroers en de band is altijd gebleven.”

Op avontuur

Marc was acht jaar profrenner, van z’n 22ste tot z’n 30ste. Hij nam onder meer deel aan de Ronde van Vlaanderen, Milaan-San Remo, de Tours de France,… Na z’n profcarrière werkte hij als fietsenmaker, bij fietsenmerk Venturelli en was hij ook jarenlang coach en begeleider van Benny Vansteelant. Rino Vandromme kennen we vooral als organisator van de Grote Prijs Jean-Pierre Monseré. Hij is ook de vader van Sharon Vandromme die in 2004 deelnam aan de wegrit op de Olympische Spelen en was zelf een jeugdrenner. Rino is de man die al jaren droomt van Compostella. “Al zeker 10-15 jaar”, zegt hij. “Maar door m’n job kwam het er nooit van en ook het vinden van een compagnon was niet evident.” “Tot hij me er een tijdje opnieuw over aansprak”, valt Marc in. “Jaren had hij naar een zot gezocht om mee op avontuur te gaan en ik zei direct ja. Ik ben er van overtuigd dat onze tocht van zo’n 2.500 kilometer langs de pelgrimsroute één van de mooiste vakanties ooit wordt. Als renners hebben we heel Europa doorkruist, maar nooit hebben we meer gezien dan het achterwiel van wie voor ons reed. Nu willen we echt genieten. Het is geen wedstrijd. We gaan op ons gemak fietsen, stoppen waar we willen en zelfs een ommetoertje maken als we daar in hebben.”

Tot vier weken

Het duo begint niet onvoorbereid aan hun tocht. “Sowieso fiets ik jaarlijks 22 à 23.000 kilometer bij elkaar. Heel veel heb ik dus niet moeten bijtrainen”, aldus Rino. “Ik heb wel een tandje bijgestoken”, gaat Marc verder. “Normaal fietste ik eenmaal in de week en eenmaal in het weekend, maar de voorbije maanden trainde ik toch wel vier op de vijf dagen. De uitdaging wordt het met pak en zak oversteken van de Pyreneeën, en ook Baskenland is niet te onderschatten. Maar we bepalen zelf het tempo. Vandaag fietsen we tot in Valenciennes, morgen gaan we door tot in Laon. Maar alleen de eerste dagen hebben we echt gepland en voorzien we van om en bij de 100 kilometer te rijden. Vervolgens gaan we evalueren hoe ons lichaam alles verteert. We vermoeden dat we 3,5 tot vier weken over de tocht gaan doen. Halfweg juli zouden we in Compostella willen arriveren.”

Aanvankelijk wilden Rino en Marc al op Hemelvaart vertrekken. Maar dat was buiten de coronacrisis gerekend. “Lange tijd heeft het er zelfs naar uitgezien dat we Spanje niet binnen zouden mogen. We hadden dan ook al het plan opgevat om tot aan de Pyreneeën te fietsen en dan via de kust terug te keren. Maar gelukkig opent Spanje binnen enkele dagen de grenzen. Net op tijd voor ons avontuur. In de basiliek van Compostella gaan we alvast een kaars branden opdat het volgende wielerseizoen een normaal verloop mag kennen.”