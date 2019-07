Mantelzorgers verkennen Bergmolenbos CDR

16 juli 2019

Mantelzorgcafé De Mantelaere organiseert een wandeling voor mantelzorgers, personen die onbetaald en naast hun job of andere taken voor iemand uit hun (dichte) omgeving zorgen. Op donderdag 25 juli trekken ze naar het Bergmolenbos. De wandeling start om 14 uur en duurt zo’n twee uur. Mantelzorgers die willen deelnemen worden gevraagd zich in te schrijven via samenleven@roeselare.be of 051/26.21.94.