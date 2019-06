Mandje vol varkentjes siert voortaan de Coninckplein Sam Vanacker

14 juni 2019

19u06 0 Roeselare Op het de Coninckplein, in de volksmond beter bekend als het Sint-Amandsplein, werd vrijdag een nieuw monumentje onthuld. Het gaat wordt om mandje vol biggetjes, dat de herinnering aan het verleden van het plein als varkensmarkt levend moet houden.

Het kunstwerk is van Jaak Vandevelde en werd geschonken aan de stad door de West-Vlaamse Fokvarkens Veiling. Op de sokkel is tekst en uitleg te vinden over het verleden van de markt. Tussen de jaren ’50 en ’80 werden op het de Coninckplein elke week biggetjes verhandeld op een ‘zwijnenmarkt’. Daarbij werden de biggetjes per acht of per tien in manden gezet en verkocht. Door de veranderende tijden werd de markt in de loop van de jaren ’80 afgeschaft.