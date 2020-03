Man zet mes tegen keel ex-vriendin na verbroken relatie Alexander Haezebrouck

04 maart 2020

19u18 0 Roeselare Een 33-jarige man uit Roeselare ging in juni 2019 door het lint nadat zijn vriendin een punt had gezet achter hun relatie. “Hij plaatste een mes tegen haar keel en stak uiteindelijk vlak naast haar in de zetel”, zei het openbaar ministerie.

De man en zijn ondertussen ex-vriendin hadden sinds 2018 een relatie. In juni 2019 zette de vrouw daar een punt achter. Dat was niet naar de zin van de 33-jarige Roeselarenaar. De man sloeg de vrouw en bedreigde haar met een mes. Hij zette dat tegen haar keel en stak uiteindelijk vlak naast haar in de zetel. De vrouw kon uiteindelijk ontsnappen. Eerder ging hij haar ook al bedreigen in haar woning en reed hij haar auto met opzet aan. “We waren toen allebei onder invloed van alcohol, drugs en medicatie”, zei de man tegen de rechter. “Ik kamp al jaren met een zware alcoholverslaving waarvoor ik op dit moment in behandeling ben. Ik wist toen niet meer wat ik deed. Ik moet eerlijk zijn dat ik blij ben dat het niet erger is afgelopen.” De man riskeert een celstraf van twaalf maanden en een boete van 1.200 euro. Vonnis op 1 april.