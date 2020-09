Man wijst wildplasser terecht en bekoopt het met vuistslagen Alexander Haezebrouck

23 september 2020

17u23 0 Roeselare Een 32-jarige man uit Kortemark moest zich woensdag in de rechtbank in Kortrijk verantwoorden omdat hij vorig jaar een man enkele vuistlagen gaf nadat die hem betrapte op wildplassen. “Hij zei dat ik hem 50 euro moest betalen, maar mijn reactie valt inderdaad niet goed te keuren”, gaf hij toe aan de rechter.



De man was op 11 november vorig jaar op vermaakuitstap met enkele vrienden. Nadat in Torhout niet veel te beleven viel, besloten ze af te zakken naar Roeselare. Timothy G. moest naar het toilet en besloot dan maar om tegen de ramen van de Europabank op de Grote Markt in Roeselare te plassen. “Een voorbijganger wees hem erop dat wat hij deed niet oké was”, zei het openbaar ministerie. “Als reactie verkocht de man hem enkele rake klappen. Hij ontkende de feiten tot op het moment dat hij niet meer kon omdat de camerabeelden overduidelijk waren.”



Het slachtoffer liep een barst in zijn neusbeen op en liep schade op aan zijn oog en aan zijn tanden. Hij vraagt een schadevergoeding van 4.000 euro. “Hij zei dat ik hem nu 50 euro moest betalen, spotte wat en herhaalde dat een paar keer”, zei Timothy G. “Maar mijn reactie was inderdaad niet oké. Ik heb zijn mond niet geraakt, dus de schade aan zijn tanden kan niet door mij zijn.” De man riskeert een gevangenisstraf van vijf maanden en een geldboete van 400 euro. Vonnis op 21 oktober.