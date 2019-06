Man voor rechter nadat hij vrouw slaat en bijt in auto Alexander Haezebrouck

26 juni 2019

16u29 0 Roeselare Een 42-jarige man uit Roeselare moest zich woensdagmorgen op de rechtbank verantwoorden omdat hij zijn echtgenote heeft geslagen en gebeten terwijl ze in de auto zaten. Hij riskeert een gevangenisstraf van acht maanden met uitstel onder voorwaarden.

De feiten dateren van 13 september vorig jaar. Toen zag een autobestuurder hoe de auto voor hem aan het zwalpen was. Beklaagde Sofiene M. bleek zijn echtgenote te slaan en hard te bijten. Toen ze moesten stoppen voor een rood licht, strompelde de vrouw naar buiten en werd meteen opgevangen door omstaanders. Ze bleek twee open wonden te hebben door haar echtgenoot die haar gebeten had. Ondertussen is het koppel uit elkaar. De man had op het moment van de feiten te veel gedronken. “Ik ben ziek, heb een depressie en word agressief als ik te veel gedronken heb”, snikte de man voor de rechter. Sofiene M. liep eerder al een veroordeling op voor opzettelijke slagen en verwondingen waarbij hij 18 maanden cel kreeg. Hij liep ook al verschillende veroordelingen op bij de politierechtbank wegens dronken rijden. De man riskeert een gevangenisstraf van acht maanden met uitstel onder strikte voorwaarden. Vonnis op vier september.