Man voor rechter na slaan echtgenote, zoon en dochter AHK

23 januari 2020

15u11 0 Roeselare Een 35-jarige man uit Roeselare moest zich woensdag op de rechtbank in Kortrijk verantwoorden voor zwaar intrafamiliaal geweld. De man sloeg meermaals zijn echtgenote, zoon en dochter. “Hij zwaait de plak al jaren met harde hand in het gezin”, zei het openbaar ministerie;

Zo liep het thuis binnen het gezin ook fout op 12 december vorig jaar. Tussen vader Ivan B. en zijn zoon ontstond een discussie over geld. “De moeder koos de kant van haar zoon”, zei het openbaar ministerie. “Ze moest het bekopen met enkele slagen en een kopstoot. Nadien ging hij een baseballknuppel halen na een gevecht met zijn zoon.” Volgens de man ligt het probleem vooral bij zijn zoon. “Hij steelt, vecht en houdt zich met verkeerde dingen bezig. Ik heb mijn vrouw nooit geslagen. Het was trouwens mijn zoon die die baseballnuppel ging halen maar opnieuw weggooide toen de politie arriveerde. Daarna ging hij wenen bij de politie dat ik mijn vrouw had geslagen, maar dat is niet waar.” De man riskeert een gevangenisstraf van één jaar, een geldboete van 800 euro en een tijdelijk huisverbod. Vonnis op 19 februari.