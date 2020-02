Man sterft op straat na zware ruzie, enkele verdachten opgepakt Hans Verbeke

25 februari 2020

23u16 0 Roeselare In Roeselare is dinsdagavond een man om het leven gekomen. Naar verluidt, gebeurde dat tijdens een hevige ruzie. Het parket wil voorlopig enkel kwijt dat het ‘om een ernstig incident gaat’.

De feiten deden zich voor rond half negen op het kruispunt van de Weststraat met de Sint-Sebastiaanstraat in Roeselare. In de buurt valt te vernemen dat het daar tot een zware woordenwisseling kwam tussen een groepje mensen. De situatie escaleerde zodanig dat één iemand plots zieltogend in het midden van de straat lag. Hoe het slachtoffer precies verwond werd, is dinsdagavond laat nog niet bekend. Mogelijk werd een schot gelost. De hulpdiensten snelden ter plaatse maar reanimatie kon niet meer baten. De brandweer plaatste een tent boven het stoffelijk overschot. Wat verderop werd een zeil gelegd op een fiets die op het voetpad lag. Het zeil moest de tweewieler beschermen tegen de regen en vermijden dat mogelijk nuttige sporen verloren zouden gaan. Het parket stapte ter plaatse af om vaststellingen te doen. De politie pakte enkele verdachten op en bracht hen weg voor ondervraging. De buurt was urenlang hermetisch afgesloten voor alle verkeer.