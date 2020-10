Man slaat en schopt treinbegeleider die wilde helpen: “Ik dacht, ik ga dood” Alexander Haezebrouck

05 oktober 2020

15u52 0 Roeselare Een 30-jarige man uit Aalst moest zich maandag op de rechtbank in Kortrijk verantwoorden omdat hij een treinbegeleider tot vier keer toe aanviel op het perron van het station van Roeselare nadat hij hem enkel wou helpen. “Ik dacht echt dat hij me dood wou doen”, zei de treinbegeleider tegen de rechter.

Een 30-jarige man uit Aalst viel op 6 juli 2018 om onduidelijke redenen een treinbegeleider tot vier keer aan op het perron van het station in Roeselare. De treinbegeleider merkte die dag een koppel op in een treinwagon waarvan de vrouw hoogzwanger was. Ze bleken op de verkeerde trein te zitten. “Geen probleem, zei mijn client”, pleitte de advocaat van de treinbegeleider. “Jullie moeten naar Brugge, ik ook. Volg me straks gewoon wanneer ik afstap.” Eens op het perron sloegen de stoppen van de man uit Aalst door en viel hij de treinbegeleider tot vier keer aan. Er ontstond een vechtpartij waarbij vooral de treinbegeleider zware klappen incasseerde. Een getuigde filmde de feiten. “Ik zag aan zijn gezichtsuitdrukking dat hij me dood wilde”, zei de man tegen de rechter die nog steeds erg emotioneel is. “Ik dacht echt dat ik dood ging. Zijn zwangere vriendin wilde telkens tussenkomen maar hij gooide haar gewoon weg. Ik heb vandaag altijd last van mijn pink en wordt er dus dagelijks aan herinnerd.” Uit ondervraging van de agressieveling gaf hij aan dat zijn kepie de reden zou zijn voor zijn daden. “Maar dat behoort gewoon tot zijn uitrusting”, pleitte zijn advocaat. De man uit Aalst moest zich ook nog verantwoorden voor twee andere feiten van opzettelijke slagen en verwondingen. Zo sloeg hij op 14 september vorig jaar nog een andere man aan een bushalte in Roeselare. T. D. begon hem plots te verwijten. Het slachtoffer wilde een confrontatie vermijden en wandelde weg. Maar beklaagde T. D. ging hem achterna en gaf hem enkele klappen. De man is geen onbekende voor het gerecht en liep al verschillende veroordelingen op. Zelf kwam hij niet opdagen in de rechtbank. Nu riskeert hij een gevangenisstraf van 12 maanden en een geldboete van 800 euro. Vonnis op 2 november.