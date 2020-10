Man schildert protestboodschap tegen Vivaldi-regering op voetpad CDR

02 oktober 2020

13u41 0

Niet iedereen is tevreden met de nieuwe federale regering die eerder deze week gevormd werd. Een man uit Roeselare ging wel heel ver in het uiten van zijn onvrede en schilderde op het voetpad voor zijn woning in grote letters de tekst ‘Niet mijn regering’. Een foto van zijn actie circuleert op Facebook. Niet iedereen is echter opgezet met zijn symbolische middenvinger, laat de man eveneens weten via sociale media. Hij kreeg de politie over de vloer met het vriendelijke verzoek om het opschrift te verwijderen. Dat deed hij, maar de contouren van z’n tekst blijven duidelijk zichtbaar.

