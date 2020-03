Man riskeert 18 maanden cel voor openbare zedenschennis en aanranding Alexander Haezebrouck

12 maart 2020

10u10 0 Roeselare Een 35-jarige man riskeert een celstraf van achttien maanden voor openbare zedenschennis in Roeselare en Izegem. In Kortrijk zou hij ook een minderjarig meisje bij het achterwerk gegrepen hebben.

Timur C. werd in een park in Roeselare verschillende keren opgemerkt door minderjarige meisjes toen hij aan het masturberen was. In februari 2019 ging hij plots naast een vrouw wandelen op het jaagpad in Izegem. Hij haalde zijn geslachtsdeel boven en begon zichzelf te bevredigen. Ook in Kortrijk zou C. een meisje aangerand hebben. Het slachtoffer was toen nog minderjarig en onderweg naar school. Plots sprong iemand uit de struiken en greep haar bij de billen. Het slachtoffer heeft de dader niet gezien, maar volgens getuigen gaat het om de beklaagde. De man stuurde ook foto’s van zijn penis naar verschillende jongedames via Messenger. De man was niet aanwezig op de rechtbank, hij zou ondertussen in het buitenland verblijven. Naast de gevangenisstraf riskeert de man ook nog een boete van vierduizend euro. Vonnis op 8 april.