Man probeert eigen woning in brand te steken: schade beperkt VHS

30 juni 2020

17u26 10 Roeselare In de Mariastraat in Roeselare heeft een man dinsdagmiddag zijn eigen woning in brand proberen te steken.

De hulpdiensten werden rond 12 uur opgeroepen naar de Mariastraat, een straatje tussen de Beverse- en de Ardooisesteenweg. Daar was brand gemeld in een woning. Bij aankomst bleek er niet veel aan de hand. Er brandde wat papier en dat was snel geblust. Vrij snel werd duidelijk dat de brand niet zomaar ontstaan was. De bewoner werd meegenomen voor ondervraging. De man had zelf het vuur aangestoken.