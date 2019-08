Man met elektrische rolwagen langs wegenwerken van snelweg geplukt LSI/CDR

22 augustus 2019

20u11

Bron: LSI/CDR 18 Roeselare Opmerkelijk beeld donderdagnamiddag op de E403 tussen Izegem en Roeselare. Langs de wegenwerken en de versmalde rijstroken was een bejaarde en wellicht verwarde man met zijn elektrische rolwagen aan een slakkengangetje op weg.

Tal van automobilisten meldden de gevaarlijke en verboden weggebruiker aan de federale wegpolitie. Die slaagde er in de man met zijn rolwagen van de snelweg te plukken en veilig thuis te brengen. “Eind goed, al goed”, klinkt het bij de politie. “Maar het hoeft niet gezegd dat zoiets best gevaarlijk is.” Op Facebook dook een filmpje op van een automobilist die de ‘Benidorm Bastard’ op de E403 had opgemerkt.

Rond 18 uur speelde een soortgelijke rolwagen wat verderop langs het kanaal Roeselare-Leie een hoofdrol in een reddings- en zoekactie. Een passant had de hulpdiensten verwittigd omdat langs de waterlijn een rolwagen er verlaten bij stond. Vermoed werd dat de gebruiker in het water was beland. Brandweer, ambulance en politie snelden ter plaatse, maar konden niemand aantreffen.