Man gaat ex-schoonbroer met ijzeren staaf te lijf LSI

03 februari 2020

14u02

Bron: LSI 0 Roeselare Een 38-jarige man uit Roeselare riskeert tien maanden celstraf en een boete voor opzettelijke slagen en verwondingen aan zijn ex-schoonbroer.

Konstantin G. vond dat Jawad G. zijn zus en haar kinderen slecht had behandeld en wou hem met een ijzeren staaf een lesje leren. “Ik verloor mijn zelfbeheersing en daar heb ik spijt van”, verontschuldigde Konstantin G. zich. Het slachtoffer kreeg verschillende slagen op zijn hoofd en zijn armen toen hij zichzelf wou beschermen. Pas toen hij een woning kon binnenvluchten, kon hij ontsnappen aan de slagen. Hij was 76 dagen arbeidsongeschiktheid. “Ferm overdreven”, vond Konstantin G. “Enkele dagen later reed hij als pizzabezorger al weer rond met een bromfiets.” Vonnis op 24 februari.