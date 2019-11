Man gaat babysitten en neemt onder invloed kind mee in laadruimte van bestelwagen VHS

25 november 2019

18u24 2 Roeselare Danny S. mag van de politierechter drie maanden niet autorijden omdat hij onder invloed van alcohol een kind vervoerde in de laadruimte van zijn kleine bestelwagen. Eerder werd de man al veroordeeld voor rijden onder invloed. Ooit veroorzaakte hij zo een dodelijk ongeval.

De politie zette Danny S. uit Roeselare aan de kant omwille van z’n eigenaardig rijgedrag. Toen de inspecteurs zijn kleine bestelwagen controleerden, stelden ze vast dat er achterin een kind zat. S. verklaarde dat hij babysitter van dienst was en op weg was om te gaan drinken. Nochtans zijn er in de laadruimte geen zitplaatsen en veiligheidsgordels. De bestuurder moest een ademtest afleggen en die bleek positief: S. liet 1,47 promille noteren.

Nog een dode?

De politierechter haalde uit naar de beklaagde. “U hebt al drie eerdere veroordelingen voor rijden onder invloed. In één geval veroorzaakte u zelfs een dodelijk ongeval (in 1987, red.). Wat zijn uw intenties eigenlijk? Nog eens iemand doodrijden, onder invloed van alcohol?” S. haastte zich om te zeggen dat dat nooit nog zou gebeuren. De rechter gaf hem een boete van 1.840 euro en drie maanden rijverbod. Als hij op termijn z’n rijbewijs terug wil, moet hij eerst opnieuw slagen voor het theoretisch en praktisch rijexamen. Ook moet hij medische en psychologische onderzoeken doorstaan.