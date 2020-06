Man dreigt met mes en klauwhamer op parking Euroshop: 50 uur werkstraf Alexander Haezebrouck

10 juni 2020

15u59 0 Roeselare Een 42-jarige man uit Moorslede is veroordeeld tot een werkstraf van 50 uur omdat hij op de parking van de Euroshop in Roeselare een man bedreigde met een mes en een klauwhamer. Hij moet ook een geldboete van 800 euro betalen.

De 42-jarige man ging op 8 november vorig jaar met zijn gezin naar de Euroshop in Roeselare. Hij parkeerde zich op een gehandicaptenparking, zijn vrouw en zoon gingen binnen in de winkel. Hij en zijn dochtertje die nog een baby is bleven buiten wachten. “Toen plots een parkeerplaats ergens anders vrij kwam, verplaatste hij zich daar naar toe”, pleitte zijn advocaat. Ondertussen raakte de man in een discussie verwikkeld met een andere man die uit de hand liep. Daarop haalde de 42-jarige man een mes en een klauwhamer uit en bedreigde hem, waarna hij weg reed.

Het slachtoffer had de beklaagde, een man van vreemde origine, op de gehandicaptenparking zien staan toen hij gekochte spullen aan het inladen was in zijn auto. Toen hij zijn tweede lading ging inladen in zijn auto zag hij dat de man zich had verplaatst en buiten naast zijn auto stond. “Uit zijn verklaring blijkt dat hij zich erg wantrouwig voelde tegenover mijn cliënt”, pleitte de advocaat van beklaagde. “Hij is het ook die een discussie is gestart. Die escaleerde al snel, nadat die man mijn cliënt racistisch bejegende. Hij riep hem toe of hij dan wel bananen of couscous in zijn oren had. Daarna is er iets geknapt bij mijn cliënt en deed hij iets wat hij niet mocht doen.”