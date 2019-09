Man die zwaargewond raakte na brandstichting in eigen woning aangehouden VHS

19 september 2019

15u21 2 Roeselare De 25-jarige man die er al een tijdje van verdacht werd dat hij een maand geleden zijn eigen woning op de Rodenbachwijk in Roeselare in brand heeft gestoken, zit daarvoor nu ook in de cel. Thomas V. werd een tijdje in kunstmatige coma gehouden, maar mocht het UZ Gent ondertussen weer verlaten. Daarop werd hij opgepakt.

De gezinswoning van Thomas V. (25) en Shauni M. (23) in de Jan Hijoenstraat stond op 21 augustus in lichterlaaie. De jonge vrouw en haar twee kindjes - het jongste was toen amper acht maanden - waren ontkomen en bleven ongedeerd. Thomas V. liep echter zware verwondingen op en werd overgebracht naar het brandwondencentrum van het UZ Gent. Uit de eerste verklaringen bleek dat het vuur waarschijnlijk was aangestoken tijdens een ruzie tussen het koppel.

Ontslagen en opgepakt

De branddeskundige ontdekte al snel dat de brand niet zomaar was ontstaan. Daarop werd een gerechtelijk onderzoek gestart. Ondertussen heeft Thomas V. het ziekenhuis mogen verlaten, waarop de onderzoeksrechter hem liet arresteren. V. werd woensdag verhoord en aangehouden. Vrijdag verschijnt hij voor de raadkamer, die over zijn verdere aanhouding zal beslissen. Of de Roeselarenaar bekentenissen heeft afgelegd, is niet duidelijk.