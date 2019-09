Man die vrouw sloeg en beet, krijgt zes maanden cel LSI

04 september 2019

15u18

Bron: LSI 0 Roeselare Een 42-jarige man uit Roeselare heeft van de rechter in Kortrijk een effectieve celstraf van zes maanden gekregen omdat hij zijn echtgenote geslagen en gebeten had.

Op 13 september 2018 zag een automobilist dat een voorligger aan het zwalpen was. Sofiene M. zat achter het stuur en was zijn echtgenote aan het slaan. Toen de auto voor een rood licht moest stoppen, strompelde de vrouw uit de wagen. Ze had ook twee bijtwonden opgelopen. M. bleek onder invloed van alcohol. “Ik word agressief als ik te veel gedronken heb”, snikte de man voor de rechter. Hij liep eerder al een veroordeling van achttien maanden celstraf op voor opzettelijke slagen en verwondingen en enkele veroordelingen bij de politierechtbank voor rijden onder invloed.