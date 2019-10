Man die vrouw doodsloeg met ijzeren staaf blijft in de cel LSI

11 oktober 2019

13u17

Roeselare Pol M. moet een maand langer in de cel blijven. De 45-jarige man bracht in de nacht van 7 op 8 september zijn echtgenote Ellen D'hooghe (37) om het leven in hun woning in Oekene.

Pol M. verraste zijn echtgenote in haar slaap. Hij gaf haar verschillende slagen met een ijzeren staaf. De vrouw had aangegeven dat ze van hem wilde scheiden en dat kon hij niet verkroppen. Hij verblijft ondertussen in de gevangenis van Ieper en veranderde van advocaat. Voortaan verdedigt Jan Leysen uit Kortrijk zijn belangen. Hij gaat niet in beroep tegen de verdere aanhouding.