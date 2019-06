Man die verdacht wordt van driften aan Poco Loco is rijbewijs kwijt voor... driften aan station LSI

14 juni 2019

18u06

Bron: LSI 2 Roeselare Een van de drie automobilisten die er van verdacht wordt te hebben gedrift aan de rotonde aan het bedrijf Poco Loco in Roeselare is zijn rijbewijs voor vijftien dagen kwijt. Thomas T. (29) werd met zijn Porsche op camera vastgelegd toen hij maandag op een rotonde aan het Roeselaarse station opnieuw aan het driften sloeg.

Begin dit jaar was er op sociale media heel wat te doen rond driften in Roeselare. Verschillende filmpjes doken op van automobilisten die op de rotonde aan het bedrijf Poco Loco met gierende banden rondjes draaiden. Een van de wagens was de opvallende paarse Porsche GT3 van Thomas T. Op de politierechtbank ontkende T. - net als twee andere verdachten - dat hij achter het stuur zat tijdens het driften.

Maandag sloeg T. echter opnieuw aan het driften aan de rotonde van de Sint-Amandstraat en de Beversesteenweg, aan het station in Roeselare. Camera’s aan het station pikten zijn rijkunsten op. Ontkennen had dit keer geen zin. Het parket besloot zijn rijbewijs onmiddellijk voor vijftien dagen in te trekken.

Het proces rond het driften aan Poco Loco wordt in september verder gezet. Dan moeten de drie verdachten aan de politierechter laten weten wie wel achter het stuur zat.