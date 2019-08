Man die uit raam sprong bij brand in kunstmatige coma door inwendige brandwonden VHS

17u18 5 Roeselare Filip Maekelberg (52), die zondag uit het raam van zijn brandende studio is gesprongen, vecht in het UZ Gent voor zijn leven. De man liep niet alleen heel wat breuken op, maar raakte inwendig ook ernstig verbrand.

De zware brand blijft ook maandag nog hét gespreksonderwerp in Krottegem. De beelden van Filip Maekelberg, die vanop de eerste verdieping door zijn raam springt en net niet kan opgevangen worden, lieten niemand onberoerd. Enkele jongemannen die kwamen aanlopen met een deken, kwamen enkele seconden te laat. Maekelberg, die in 2013 verkozen werd tot vijfde Baron van Krottegem, liep bij de val verschillende breuken op. In het ziekenhuis bleek dat de 52-jarige man veel hete dampen had ingeademd, waardoor hij ernstige inwendige brandwonden heeft opgelopen. In het UZ Gent wordt hij in een kunstmatige coma gehouden.

Potje op het vuur

Ondertussen is ook duidelijk dat de brand is ontstaan toen het slachtoffer in slaap was gevallen terwijl er nog een potje op het vuur stond. In de studio hing ook geen rookmelder. Daardoor schoot Maekelberg pas wakker toen de brand al in volle hevigheid woedde. Door de vlammen en de rook kon hij niet meer via de trap ontsnappen. Het raam was zijn enige uitweg.