Man die minderjarige meisjes lastigvalt in zwembad Sportoase riskeert celstraf



Alexander Haezebrouck

18 december 2019

20u15 0 Roeselare Een 45-jarige man uit Roeselare riskeert 12 maanden cel voor de aanranding van de eerbaarheid van een minderjarig meisje en openbare zedenschennis tegenover twee minderjarige meisjes in de douches van het zwembad van Sportoase. De man geeft toe dat hij een erectie kreeg onder de douche, maar betwist de aanranding en de openbare zedenschennis.

De 45-jarige man ging op 29 april zwemmen in het zwembad van Sportoase in Roeselare. Twee 17-jarige meisjes merkten plots dat ze achtervolgd werden. De man kwam ook tegenover hen staan onder de douches en ging daarna naast een van hen staan. “Plots kwam hij aan de rug en het achterwerk van een van de meisjes”, zei het openbaar ministerie. “Ze zagen ook hoe hij zich daarna omdraaide om te masturberen.”

F.K. ontkent de feiten. “Ik was eerst naar de sauna geweest en ging daarna douchen. Tijdens het douchen zeepte ik me inderdaad verschillende keren grondig in. Ik heb me verplaatst naar de douche naast het meisje omdat het water koud werd. Een van de meisjes trok plots haar zwembroek tussen haar billen. Ik werd inderdaad opgewonden en kreeg een erectie. Maar ik heb niemand aangeraakt en ben daarna weggegaan.” Vonnis op 15 januari.