Man die met camerabril naar rij-examen kwam terecht voor poging tot oplichting LSI

22 juli 2020

16u42

Bron: LSI 0 Roeselare Een uur rijden om je theoretisch rij-examen af te leggen en een camerabril opzetten? Te verdacht, vonden ze in het examencentrum in Roeselare toen Fadi G. (50) er zich op 4 december 2018 aanbood. Hij mocht het voor de rechter uitleggen.

Volgens de openbare aanklager probeerde G. fraude te plegen en wou hij stiekem de examenvragen filmen om dan later door te verkopen. Het vorderde een celstraf van 5 maanden voor poging tot oplichting. Zelf vroeg hij de vrijspraak. “Er was zelfs geen SD-geheugenkaartje in de USB-poort van de bril aanwezig om de beelden op te nemen”, verdedigde zijn advocaat hem. “Ik had vrienden in Roeselare. Vandaar dat ik daar mijn rij-examen aflegde en niet in een centrum dichter bij Aalst”, verklaarde G. zelf. Vonnis op 7 september.