Man die gps-tracker onder auto van ex hangt, riskeert vier maanden voor stalking LSI

07 januari 2020

13u50

Bron: LSI 0 Roeselare Een 44-jarige man uit Roeselare stond dinsdag voor de rechter in Kortrijk terecht voor belaging van zijn ex-vriendin. Nadat hun relatie voorbij was, bevestigde hij zelfs een gps-tracker onder haar wagen om te weten waar ze was.

Roeselarenaar J.M. en zijn vriendin hadden anderhalf jaar lang een knipperlichtrelatie. Toen het op 2 januari 2019 wat minder ging, vond de vrouw haar wagen terug met twee lekke banden en krassen in het portier. J.M. ontkende, maar ondertekende wel een schuldbekentenis waarin hij bereid was de schade van 1.100 euro terug te betalen. Toen de relatie in april 2019 definitief voorbij was, bevestigde J.M. een gps-tracker onder de auto om te weten waar ze was. De openbare aanklager eiste een voorwaardelijke celstraf van vier maanden en een boete van vierhonderd euro. J.M. vroeg de vrijspraak. Voor het einde van de relatie kon er geen sprake zijn van belaging, vond hij. Hij bekende wel dat hij de gps-tracker had geïnstalleerd. Vonnis op 4 februari.