Man die echtgenote ombracht, werkt goed mee tijdens reconstructie Hans Verbeke

12 september 2019

16u25 0 Roeselare Pol M., de 45-jarige man die afgelopen weekend in hun woning in Oekene zijn 37-jarige vrouw om het leven bracht, heeft donderdagnamiddag aan de speurders getoond hoe hij te werk is gegaan. Naar verluidt werkte de man goed mee. M. sloeg zijn echtgenote dood met een ijzeren staaf.

De wedersamenstelling van de feiten in de rustige woonwijk in het centrum van Oekene begon stipt om half drie. De omgeving was niet hermetisch afgesloten, iets wat op reconstructies nochtans vaak het geval is. Het zorgde ervoor dat het gebeuren op een vlotte manier kon plaatsvinden, zonder de inzet van al te veel politiemensen die nieuwsgierigen op afstand moesten houden.

Zoals gewoonlijk, tekenden niet alleen de speurders en het parket present maar ook de onderzoeksrechter, een wetsdokter en een psychiater. Ook advocate Iris Santens, die de belangen verdedigt van de verdachte, was aanwezig. Als laatste werd dader Pol M. in een anoniem politievoertuig ter plaatse gebracht. Onherkenbaar door een politiejas die hem boven het hoofd was getrokken, werd de man de woning binnengeleid waar hij en Ellen al bijna twintig jaar woonden. Om kwart voor vier zat de reconstructie erop en werd de dader weer weggeleid.