Man die echtgenote doodde met ijzeren staaf blijft voorlopig achter tralies VHS

08 november 2019

16u22 2 Roeselare De raadkamer in Kortrijk heeft met twee maanden de aanhouding verlengd van Pol M., de 45-jarige man die begin september in Oekene zijn 37-jarige vrouw om het leven bracht. De man heeft ondertussen een andere advocaat. Strafpleiter Jan Leysen verdedigt nu zijn belangen.

Luttele uren voor Pol M. en zijn echtgenote Ellen D’Hooghe aan tafel zouden zitten om hun scheiding te bespreken, ging de man ’s nachts naar beneden. Hij nam een ijzeren staaf en ging weer naar boven in de fraaie gezinswoning in de Ketsersstraat. Terwijl hun tienerzoon in een aangrenzende kamer lag te slapen, haalde de 45-jarige man verschillende keren hard uit. Zijn echtgenote had geen schijn van kans. Nadien legde hij een briefje klaar voor hun zoon, met de boodschap dat de jongen in geen geval op zoek mocht gaan naar zijn moeder. M. nam vervolgens een voorraad medicatie. Toen de zaak uren later op zondag aan het licht kwam, werd de man moeiteloos ingerekend.

Onderzoek nog volop bezig

Pol M. heeft ondertussen veel spijt over het leed dat hij heeft aangericht. Volgens ingewijden is de man een emotioneel wrak en wil hij dat de klok kon teruggedraaid worden. De Oekenaar verscheen vrijdag voor de raadkamer in Kortrijk. Daar werd zijn aanhouding met twee maanden verlengd, één maand langer dus dan in oktober. Voortaan zal dat telkens zo gebeuren, wellicht tot aan het assisenproces. Met strafpleiter Jan Leysen heeft M. intussen een andere advocaat onder de arm genomen. Hij gaat niet in beroep tegen de verlenging van de aanhouding van zijn cliënt.