Man die BMW in brand steekt, riskeert drie maanden cel Alexander Haezebrouck

05 juni 2020

18u43 1 Roeselare Een Nederlander riskeert een gevangenisstraf van drie maanden omdat hij vorig jaar bij het Een Nederlander riskeert een gevangenisstraf van drie maanden omdat hij vorig jaar bij het autoverhuurbedrijf Delrue in Roeselare een BMW in brand heeft gestoken . Ook enkele andere auto’s liepen daardoor schade op.

De beklaagde kwam de bestelwagen terugbrengen nadat een andere man de wagen had gehuurd. Op camerabeelden was te zien dat de man die de bestelwagen had teruggebracht tot zeven keer toe probeerde de bestelwagen in brand te steken, wat uiteindelijk ook gelukt is. Eerst werd de man die de bestelwagen had gehuurd verdacht. Maar de politie kwam al snel bij de Nederlander terecht via de man die de bestelwagen had gehuurd. De Nederlander werd ook herkend op de camerabeelden. Hij is geen onbekende voor het gerecht. Hij werd eerder al eens veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie jaar cel voor diefstal met geweld. Vonnis op 24 juni.