Man betrapt met drugs nadat buurtbewoner hem uit gracht ziet klauteren AHK

18 november 2019

14u51 0

Een 32-jarige man uit Roeselare riskeert een gevangenisstraf met uitstel voor het bezit van cannabis en speed. Een buurtbewoonster verwittigde op 14 oktober vorig jaar om 12.45 uur de politie nadat ze de man uit een gracht had zien klauteren. De politie ging ter plaatse en trof daar S. V. (32) uit Roeselare aan. Nadat ze de man fouilleerden bleek hij in het bezit te zijn van gebruikershoeveelheden cannabis en speed. De man erkende in zijn verhoor te kampen met een drugsverslaving. Het parket had een bemiddeling in strafzaken opgezet maar daar kwam de man nooit opdagen en dus werd de zaak doorverwezen naar de correctionele rechtbank. Ook hier kwam de man maandag niet opdagen. Hij riskeert een gevangenisstraf van vier maanden met uitstel en een geldboete van 8.000 euro waarvan 1.200 euro effectief. Vonnis op 16 december.