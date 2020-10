Man (60) bleef verder kijken naar naaktfoto’s kinderen van buren na veroordeling Alexander Haezebrouck

01 oktober 2020

14u47 0 Roeselare Een 60-jarige man uit Roeselare riskeert twaalf maanden cel voor het bezit en verspreiden van kinderporno. Bij een huiszoeking bleek de man ook nog altijd in het bezit te zijn van naaktfoto’s van buurmeisjes en een buurjongen. Voor die feiten werd hij in 2015 al eens veroordeeld. “Tot de dag voor de huiszoeking bleef hij naar die foto’s kijken”, zei het openbaar ministerie.

De 60-jarige man kreeg in 2015 de opschorting van straf voor het bezit en verspreiden van kinderporno. Bij zijn collectie staken ook foto’s van naakte spelende buurmeisjes en een naakt buurjongetje in bad toen ze nog erg klein waren. “Na die veroordeling gingen we ervanuit dat hij die foto’s niet meer in zijn bezit had”, pleitte de advocate van één van de getroffen families. “Het is zeer pijnlijk om te moeten vaststellen dat hij dat tot vorig jaar nog altijd in zijn bezit had en er nog vaak naar keek om zijn perverse seksuele fantasieën te bevredigen.” De kindjes op de foto’s zijn nu jongvolwassenen. De familie vraagt 1.000 euro morele schadevergoeding voor de mama en 1.000 euro per kind. De politie kreeg in 2018 voor de tweede keer een melding van Interpol dat ze gestoten waren op foto’s van pornografische aard waarop kinderen staan. Uit onderzoek bleken te foto’s afkomstig te zijn van de computer van de Roeselarenaar. “Het gaat om enkele erg wansmakelijke foto’s met erg jonge kinderen, waaronder een jongetje van amper vier jaar oud”, zei het openbaar ministerie. De man had een collectie van 288 foto’s, die hij plaatste op Wordpress.” De advocate van de man benadrukte dat de foto’s van de buurmeisjes en buurjongens niet pornografisch zijn. De man zag op de rechtbank wel zijn fout in. “Ik ben er blijven naar kijken en achteraf gezien was dat inderdaad fout. Die foto’s heb ik ook nooit verspreid. Nu heb ik alles gewist, ik heb er ook geen behoefte meer aan.” Naast de gevangenisstraf van twaalf maanden riskeert hij ook nog een geldboete van 4.000 euro met uitstel onder strenge voorwaarden. Vonnis op 28 oktober.