Man (51) riskeert vier jaar cel voor seksafspraakje met 14-jarige jongen Alexander Haezebrouck

12 juni 2019

16u08 0 Roeselare Een 51-jarige man uit Roeselare moest zich woensdagmorgen op de rechtbank verantwoorden omdat hij in januari een seksafspraakje had met een 14-jarige jongen. Ze hadden orale seks in zijn auto op een parking. Hij riskeert vier jaar cel, waarvan twee jaar effectief.

De 51-jarige man leerde de 14-jarige jongen kennen via Facebook. Ze begonnen te chatten en uiteindelijk spraken ze af op de parking van een instelling in Roeselare waar de jongen verbleef. De twee hadden orale seks in de auto van de man, die de jongen daarvoor honderd euro betaalde. “De jongen deed zich voor als een 30-jarige man, pleitte de advocaat van Rudi D. (51). “Nadat ze seks hadden gehad achterin de auto, vroeg hij of hij wel degelijk 30 jaar was. Toen zei hij dat hij eigenlijk 17 jaar was. Nadien nam de moeder van de jongen nog contact op met de man om te zeggen dat haar zoon maar 14 jaar was en hij nog eens zevenhonderd euro moest betalen. Anders zouden ze naar de politie stappen.”

Omdat de man niet met dat geld over de brug kwam, diende de moeder klacht in. Vorig jaar diende een andere moeder ook al klacht in tegen de man omdat hij chatgesprekken voerde met haar minderjarige zoon. In 2016 werd de man al eens veroordeeld voor zedenfeiten. “Ik heb ondertussen mijn internetabonnement stopgezet”, zei de man tegen de rechter .”Ik besef dat ik moet werken aan mijn probleem.” Vonnis op 26 juni.