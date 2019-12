Man (46) voor rechter na poging diefstal uit offerblok en stelen vuilniszakrollen AHK

23 december 2019

17u51 0 Roeselare Een 46-jarige man uit Roeselare moest zich maandagmorgen op de rechtbank in Kortrijk verantwoorden voor verschillende feiten van diefstal. In de basiliek van Dadizele probeerde hij met een lijmstok muntjes uit het offerblok te halen.

De man ging die dag naar de basiliek van Dadizele en ging aan de priester om geld vragen. De priester gaf de man een briefje van 20 euro. Maar dat was blijkbaar niet voldoende voor de man. De koster betrapte de beklaagde toen hij probeerde geld te stelen uit het offerblok. Toen de koster dichter kwam, maakte de beklaagde zich uit de voeten. De koster vond enkel nog een stok met lijm aan om muntjes uit het offerblok te halen. De beklaagde sloeg ook toe in de Colruyt van Menen. Daar ging hij aan de haal met tien vuilniszakken voor een waarde van 130 euro. De man zelf kwam niet opdagen in de rechtbank. Hij riskeert een gevangenisstraf van acht maanden. Vonnis op 13 januari.