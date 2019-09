Man (45) maand langer in cel voor moord op echtgenote, afscheid geweigerd LSI

13 september 2019

15u41

Bron: LSI 0 Roeselare De 45-jarige man die afgelopen weekend in hun woning in Oekene (Roeselare) zijn echtgenote Ellen D’hooghe (37) met een ijzeren staaf om het leven bracht, moet een maand langer in de cel blijven. Dat heeft de raadkamer van Kortrijk vrijdag beslist.

In de nacht van zaterdag 7 op zondag 8 september verraste Pol M. zijn echtgenote in haar slaap. Hij gaf haar verschillende slagen met een ijzeren staaf. De vrouw had aangegeven dat ze van hem wou scheiden en dat kon hij niet verkroppen. Donderdag toonde hij op een reconstructie hoe alles volgens hem verlopen was. De man stelde de vraag aan de onderzoeksrechter of het mogelijk was om op een serene manier nog afscheid van zijn echtgenote te kunnen nemen in het funerarium, maar dat is geweigerd. “Bij beide beslissingen legt hij zich neer. We tekenen geen beroep aan tegen de verlenging van de aanhouding. Het onderzoek zit nog in de kinderschoenen”, aldus zijn advocate Iris Santens. De voorlopige kwalificatie luidt moord. Wanneer Ellen D’hooghe precies wordt begraven, is voorlopig nog niet duidelijk.