Man (45) blijft in cel voor moord op echtgenote met staaf LSI

21 februari 2020

19u16

Bron: LSI 0 Roeselare De 45-jarige man die in de nacht van 7 op 8 september zijn echtgenote Ellen D’hooghe (37) in haar slaap om het leven bracht in hun woning in Oekene (Roeselare) blijft twee maanden langer in de cel. Dat besliste de raadkamer in Kortrijk vrijdag. Ondanks de scheidingsplannen blijkt uit het onderzoek dat er toch nog recente seksuele contacten zouden zijn geweest.

Pol M. verraste die fatale nacht na restaurantbezoek zijn echtgenote in haar slaap in hun woning in de Ketsersstraat in Oekene. Hij gaf haar verschillende slagen met een ijzeren staaf. De vrouw had aangegeven dat ze van hem wilde scheiden en dat kon hij niet verkroppen. Na de slagen met de staaf schreef Pol M. een briefje voor zijn 12-jarige zoon dat hij ’s ochtends niet naar de slaapkamer van zijn ouders of naar het tuinhuis mocht gaan kijken. In het tuinhuis probeerde Pol M. zich met drank, medicatie en de rook van een barbecue zichzelf om het leven te brengen. Ondanks de stevige strubbelingen in het gezin en scheidingsplannen blijkt ondertussen uit het onderzoek dat er nog recente seksuele contacten waren tussen beide partners. Koren op de molen wellicht van de advocaten van Pol M., die vinden dat er geen sprake is van moord met voorbedachtheid maar van doodslag. De man bekende snel en het onderzoek gaat goed vooruit.