Man (39) riskeert 30 maanden cel voor verkrachten ex: “Was met wederzijdse toestemming” Alexander Haezebrouck

16 september 2020

21u22 0 Roeselare Een 39-jarige man uit Roeselare riskeert een gevangenisstraf van 30 maanden waarvan de helft effectief omdat hij vorig jaar binnen drong in de woning van zijn ex en haar daar verkrachtte. Hij ook een mes in zijn handen. “En toch was het met wederzijdse toestemming, ook na de scheiding hebben we nog geregeld seksueel contact”, zei de man.

Op 16 juni vorig jaar brak de man binnen in het huurhuis van zijne ex-vrouw door een raam van haar achterdeur in te slaan. “Omdat ze hardhorig is, had ze dat niet gehoord”, pleitte de advocate van de vrouw. “Hij stond plots voor haar toen ze in de zetel lag en had een mes in zijn handen. Daarna heeft hij haar brutaal verkracht. Daarna, om 5 uur ’s morgens belde ze al naar de politie. Beiden zijn al gescheiden van vier jaar voor de feiten, maar hebben wel nog contact voor hun gemeenschappelijk kind. De relatie liep trouwens stuk door de ontrouw van meneer. Zelf kan ze het niet aan om hier aanwezig te zijn om alles nog eens te vertellen.” De vrouw vraagt 2.500 euro morele schade.

Vaker seks sinds de scheiding

Volgens de man is er van verkrachting helemaal geen sprake. “Ik was jaloers omdat ze toen een nieuwe vriend had”, vertelde hij. “Ik heb binnen gebroken en vroeg of die klootzak er was. Toen bleek dat hij er niet was hebben we nog een goed gesprek gehad en seks met wederzijdse toestemming. Na de scheiding hadden we nog regelmatig seks.” Volgens zijn advocaat Roel Deseyn hebben de twee tot op vandaag nog steeds een knipperlichtrelatie met elkaar. “Er zijn zelfs WhatsApp gesprekken waarin ze spreken over een tweede kindje. Hij is inderdaad binnen gebroken en was onder invloed van alcohol. Maar voor de verkrachting vragen we de vrijspraak.” Volgens de man is de vrouw zelfs haar verontschuldigingen komen aanbieden voor de klacht. De dagen voor de feiten stuurde de man wel meermaals erg dreigende berichten naar zijn ex. Volgens de advocate van de vrouw klopt daar helemaal niks van. “Dat ze tot op vandaag nog een seksuele relatie zouden hebben is compleet onwaar”, pleitte ze. “Als iemand je ’s nachts komt afdreigen met een mes is het toch wel duidelijk zeker?” De man moet nu van de rechter een leugendetectortest ondergaan. Vonnis op 14 oktober.