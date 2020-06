Man (38) voor rechter na slaan parkeerwachter: “Was een duw, camerastandpunt is verwarrend” Alexander Haezebrouck

16 juni 2020

18u10 0 Roeselare Een 38-jarige man uit Roeselare riskeert een gevangenisstraf omdat hij op 19 april vorig jaar een parkeerwachter heeft geslagen. De man raakte gewond aan zijn kaak. Volgens beklaagde was het geen slag maar een duw. “Hij was onbeschoft tegen mijn vriendin, daarna heb ik hem een duw gegeven”, zei de man tegen de rechter.

De beklaagde verloor zijn zelfbeheersing op 19 april vorig jaar in Roeselare toen hij zag hoe een parkeerwachter hem een boete uitschreef. “Vind je dat normaal, de hele straat opschrijven?”, riep hij naar de parkeerwachter. “Op camerabeelden is duidelijk te zien dat de man met zijn vuist uithaalt”, zei de procureur. Dat laatste ontkent de man. “Door het camerastandpunt lijkt het inderdaad alsof ik hem een vuistslag geef, maar het was een duw. Hij was onbeschoft tegen mijn vriendin en dan heb ik hem een duw gegeven. Ik ben treinbestuurder bij de NMBS en de dag ervoor was iemand voor de trein gesprongen. Ik was daar emotioneel nog erg mee bezig. Wellicht heeft dat mijn reactie ook mee uitgelokt.” Op de vraag van de rechter of de man het dan oké vindt dat zijn treinbegeleiders op zijn trein agressief benaderd worden moest de man erkennen die job niet te willen uitvoeren. “Mijn reactie was inderdaad niet oké.” De man riskeer nu een gevangenisstraf van vier maanden met uitstel en een geldboete van 600 euro.